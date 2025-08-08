Аэропорт Сочи снял ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Сочи отменил временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, которые действовали для обеспечения безопасности гражданских полетов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани курорта.

Сейчас формируется расписание для прибытия и обслуживания всех самолетов с учетом вынужденных корректировок. Актуальную информацию пассажиры могут получить через онлайн-табло, мониторы в терминале или Telegram-бот AerodinamikaBot.

Администрация призывает путешественников отслеживать статус рейсов через авиакомпании, которые уведомляют об изменениях по контактам из бронирования.

Совместно с авиаперевозчиками аэропорт работает над стабилизацией регулярного расписания. На восстановление полноценной работы потребуется один-два дня.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Сочи действует сигнал об угрозе беспилотных летательных аппаратов. Глава города Андрей Прошунин провел оперативное совещание для координации работы служб по обеспечению безопасности жителей и туристов.

Анна Гречко