Аэропорт Сочи снял ограничения на прием и выпуск самолетов
Аэропорт Сочи отменил временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, которые действовали для обеспечения безопасности гражданских полетов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани курорта.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Сейчас формируется расписание для прибытия и обслуживания всех самолетов с учетом вынужденных корректировок. Актуальную информацию пассажиры могут получить через онлайн-табло, мониторы в терминале или Telegram-бот AerodinamikaBot.
Администрация призывает путешественников отслеживать статус рейсов через авиакомпании, которые уведомляют об изменениях по контактам из бронирования.
Совместно с авиаперевозчиками аэропорт работает над стабилизацией регулярного расписания. На восстановление полноценной работы потребуется один-два дня.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Сочи действует сигнал об угрозе беспилотных летательных аппаратов. Глава города Андрей Прошунин провел оперативное совещание для координации работы служб по обеспечению безопасности жителей и туристов.