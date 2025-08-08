Жилой комплекс «Флора» вышел в финал федеральной премии CRE Federal Awards

Жилой комплекс «Флора», который федеральный девелопер «Неометрия» (головной холдинг – Alias Group) возводит в Сочи, вышел в финал ежегодной федеральной премии в области коммерческой недвижимости CRE Federal Awards 2025.

Жилой комплекс «Флора» ФД «Неометрия»

Фото: пресс-служба «Неометрия» Жилой комплекс «Флора» ФД «Неометрия»

Фото: пресс-служба «Неометрия»

Проект отмечен в номинации «Коммерческая инфраструктура ЖК».

Жюри премии CRE оценивало конкурсантов по следующим критериям: этажность встроенной коммерческой недвижимости, наличие огороженной территории с ограниченным доступом, конструктивные особенности помещений — от остекления входных групп до высоты потолков помещений под коммерческую инфраструктуру.

ЖК «Флора» состоит из семи 12-этажных корпусов комфорт-класса и располагается на территории в 4,5 га. Коммерческая инфраструктура общей площадью 2600 кв. м расположена в основном на первых этажах домов. Помещения под коммерцию компактные и функциональные, они адаптированы под пекарни, СПА-салоны, барбершопы, детские центры, пункты выдачи заказов и многое другое, закрывая потребности жителей ЖК «Флора». Часть коммерческой инфраструктуры уже работает в введенных корпусах.

«Статус финалиста CRE Awards подтверждает высокий уровень концепции ЖК «Флора» и его коммерческого потенциала. Это признание заслуг проекта в создании современной инфраструктуры, удобной как для жителей, так и для ведения бизнеса», — комментирует PR-директор федерального девелопера «Неометрия» Елена Плеханова.

Жилой комплекс «Флора» возводится по программе комплексного развития территории микрорайона Кудепста. Уже построен и начал работу детский сад на 550 мест, ставший самым большим в ЮФО. В рамках реализации проекта построен новый капитальный мост и участок автомобильной дороги, имеющей две полосы движения, выполнено благоустройство набережных по обеим сторонам реки Кудепста.

Застройщик: ООО СЗ «РАФСТРОЙ». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

