Аэропорт Сочи приостановил работу

В аэропорту Сочи временно введены ограничения для безопасности полетов гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

«Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров»,— говорится в сообщении.

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников. Власти курорта просят жителей и гостей города соблюдать меры безопасности.

Ранее ограничения на полеты были введены в аэропорту Геленджика. В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Лия Пацан