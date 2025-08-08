Аэропорт Геленджика приостановил работу
Аэропорт Геленджика временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
На территории Краснодарского края действует режим «Беспилотная опасность». В Анапе работает ПВО, в городе звучат сирены.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что аэропорт Геленджика планирует нарастить количество ежедневных рейсов до семи. С момента возобновления работы с 18 июля по 6 августа воздушная гавань уже приняла 39 рейсов и обслужила порядка 11,3 тыс. пассажиров.