Аэропорт Геленджика приостановил работу

Аэропорт Геленджика временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

На территории Краснодарского края действует режим «Беспилотная опасность». В Анапе работает ПВО, в городе звучат сирены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что аэропорт Геленджика планирует нарастить количество ежедневных рейсов до семи. С момента возобновления работы с 18 июля по 6 августа воздушная гавань уже приняла 39 рейсов и обслужила порядка 11,3 тыс. пассажиров.