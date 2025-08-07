Россия проигнорировала идею Трампа о трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил тому провести встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Российская сторона вариант трехсторонней встречи не стала рассматривать, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Этот вариант (встречи трех президентов.— "Ъ") был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался,— рассказал господин Ушаков журналистам (цитата по «Интерфаксу»). — Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария».

Он уточнил, что Москва предлагает сконцентрироваться на подготовке двусторонней встречи президентов РФ и США. Для российской стороны главное, чтобы она «была успешной и результативной», отметил помощник президента. Он говорил, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе.

6 августа Владимир Путин принял Стива Уиткоффа в Кремле. Президент США назвал их переговоры «очень продуктивными», а госсекретарь Марко Рубио заявил, что встреча приблизила разрешение военного конфликта на Украине. При этом США пока думают над введением новых санкций против России.

Подробности — в материале «Ъ» «Миссия неотменима».