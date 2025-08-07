Трамп отказался называть встречу Путина и Уиткоффа прорывом

Президент США Дональд Трамп оспорил уместность слова «прорыв» для описания прошедшей накануне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа. Господин Трамп пояснил, работа с Москвой над переговорным процессом по Украине ведется уже долгое время.

На брифинге в Овальном кабинете журналистка спросила американского президента, пошел ли Владимир Путин на какие-то уступки. «Я бы не назвал это прорывом. Мы уже долго работаем над этим»,— сказал господин Трамп.

Он также отказался оценить близость сделки по Украине, объяснив, что уже разочаровывался раньше. Ранее президент России при общении с журналистами на Валааме заявил, что «обстоятельные разговоры» по поиску мира нужно вести в тишине, не на публике, а все разочарования происходят от «избыточных ожиданий».

Дональд Трамп тем не менее назвал переговоры господина Уиткоффа и президента Путина «очень продуктивными». По данным Fox News, президент России сказал, что «в какой-то момент» хочет встретиться с главой США. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что господин Трамп дал поручение своим помощником подготовить встречу как можно скорее. Согласно информации The New York Times, президент Соединенных Штатов рассчитывает вскоре после встречи с российским лидером провести трехстороннюю встречу — при участии президента Украины Владимира Зеленского.