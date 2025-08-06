Fox: Путин заявил Уиткоффу о готовности встретиться с Трампом

Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом сказал, что «в какой-то момент» хочет встретиться с Дональдом Трампом, сообщил корреспондент Fox News Питер Дуси со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам журналиста, господин Уиткофф передал слова президента России Дональду Трампу. Он уточнил, что господин Трамп «открыт для такого разговора уже на следующей неделе, если результантом встречи станет конец войны на Украине». Ранее о намерении Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным на следующей неделе писала газета The New York Times.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Владимир Путин выразил желание встретиться с Дональдом Трампом. Она добавила, что президент США открыт к переговорам как с господином Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

6 августа прошла встреча Владимира Путина и спецпосланника президента Стива Уиткоффа. И Москва, и Вашингтон позитивно оценили итоги встречи. Позднее Дональд Трамп созвонился с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

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