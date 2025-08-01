Путин: все разочарования в переговорах происходят из-за избыточных ожиданий

Разочарования со стороны кого бы то ни было в переговорах возникают от избыточных ожиданий, заявил президент России Владимир Путин. Условия урегулирования на Украине, сформулированные в июне 2024 года, остаются в силе, добавил он.

«Для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса»,— сказал господин Путин (цитата по ТАСС).

В июне 2024 года Владимир Путин заявил, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Украина, по его словам, должна взять на себя обязательство не вступать в НАТО.