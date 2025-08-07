Белый дом примеряет платформы на себя

Правительство запускает эксперимент по внедрению в госуправление логики цифрового нацпроекта — она предполагает эволюцию государственного IT из разрозненного набора информсистем в единые цифровые платформы, с которыми могут работать чиновники всех уровней, бизнес и граждане. Пока проверять новый подход власти будут только на себе, объединив в едином информационном пространстве процессов госуправления имеющиеся системы документооборота, подготовки нормативных актов и хранения документов. Постановление правительства об этом подписал Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Белый дом расширяет функционал внутриведомственного и межведомственного документооборота до единого пространства процессов госуправления. Существующие системы ЭДО, подготовки нормативных актов и хранения документов станут его структурными частями и будут развиваться в едином цифровом контуре — информационной системе «Единое информационное пространство государственного управления» (ЕИП). Постановление правительства об этом 4 августа подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В частности, ЕИП объединит ГИС «Нормотворчество», систему электронного документооборота (СЭД) аппарата правительства, ГИС «Платформа "Центр хранения электронных документов"» (ЦХЭД), ГИС «Типовое облачное решение системы электронного документооборота». Кроме того, в систему войдут подсистема электронного обмена документами с пометкой «Для служебного пользования» и другие облачные и технологические подсистемы. Наиболее современные ГИС «Нормотворчество» (позволяет одновременно вести работу с проектом документа нескольким участникам по аналогии с онлайн-системами работы над документами, но «внутри» информационного периметра правительства, см. “Ъ” от 12 сентября 2024 года), а также облачный СЭД и ЦХЭД станут подсистемами ЕИП. Оператором системы назначено Минцифры — оно обеспечит эксплуатацию и развитие систем по единым принципам и правилам и заменит Минэкономики в качестве оператора «Нормотворчества».

Как пояснили “Ъ” в секретариате «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко, ранее эти системы развивались разрозненно под разными функциональными заказчиками, у каждой была своя технологическая и методологическая база и инфраструктура функционирования и безопасности. Объединение обеспечит бесшовное взаимодействие систем, сократит издержки на подготовку документов, в том числе уменьшит сроки разработки и согласования проектов актов. Еще один ожидаемый эффект — повышение прозрачности документооборота: данные о прохождении документов и правках будут автоматически подтягиваться из одной системы в другую.

Хотя само по себе происходящее затрагивает только «внутреннюю» работу чиновников, сам подход — закрепление довольно важного изменения логики их работы. С 2020 года Михаил Мишустин системно перестраивает схему работы исполнительной власти — от набора вертикальных и изолированных друг от друга структур, сосредоточенных на реализации своих отраслевых политик, к единому пространству разработки, принятия и реализации решений с использованием всех имеющихся ресурсов. Впервые эффективность этого подхода была показана на изъятии под управление правительства всех свободных госсредств для решения экстренных задач в пандемию, а затем он стал все шире применяться и внедряться в качестве базового в перспективные разработки.

В частности, та же логика применяется в информатизации государства — в нацпроект «Экономика данных и цифровое госуправление» изначально заложена идея объединения изолированных ведомственных госинформсистем в платформы, доступные для использования всем государством, бизнесом и гражданами. При этом в силу высокой «цены ошибки» куратор нацпроекта Дмитрий Григоренко предпочитает экспериментировать «на себе» — например, совершенствование ЭДО, запуск ГИС «Нормотворчество» и еще целый ряд проектов изначально тестировались на отдельных департаментах возглавляемого им аппарата правительства и только после успешной апробации предлагались Михаилу Мишустину для тиражирования в Белом доме.

Вероятнее всего, работа по организации ЕИП в правительстве не закончится построением «системы цифровой бюрократии», а продолжится подключением к системе общих сервисов, справочников (работа над которыми ведется, см. “Ъ” от 28 февраля) и других локальных платформ из одной или нескольких тематически связанных ГИС — как, например, новая платформа госстатистики (см. “Ъ” от 5 августа и 23 апреля), единое информационное поле работы губернаторов (см. “Ъ” от 24 июня), система оперативного управления финансированием нацпроектов (см. “Ъ” от 6 августа).

Венера Петрова, Олег Сапожков