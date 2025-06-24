Белый дом прикладывает ухо к земле

Информатизация системы органов власти в РФ, подталкиваемая нацпроектом «Экономика данных и цифровая трансформация государства», не могла не навести правительство на идею «прямой цифровой низовой демократии». Как подтвердили “Ъ” в аппарате Белого дома, подходы к ее реализации обсуждаются в том числе в контексте «губернаторского дашборда». Специальный блок ГАС «Управление», призванный объединить власти субъектов РФ в едином цифровом поле и вовлечь их в онлайн-контроль бюджетных потоков, исполнения поручений и реализации нацпроектов, уже развернутый на федеральном уровне, может быть вовлечен в решение задач по точной маршрутизации обращений граждан в госорганы для повышения качества госуслуг — и дать Белому дому и губернаторам прямые данные о происходящем «на земле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скриншот одной из вкладок дашборда губернатора — подсистемы ГАС «Управление» для обеспечения работы органов власти регионов

Фото: ГАС «Управление» Скриншот одной из вкладок дашборда губернатора — подсистемы ГАС «Управление» для обеспечения работы органов власти регионов

Фото: ГАС «Управление»

Очередной срез реализации проекта по распространению «дашборда», с которым само правительство работает с 2021 года, среди губернаторского корпуса был представлен цифровым вице-премьером Дмитрием Григоренко на ПМЭФ. Управленческие решения требуют не просто данных, а единой цифровой среды, в которой федеральные и региональные власти действуют синхронно, и такой средой стал «Дашборд губернатора», отметил чиновник. В марте завершилась его апробация в 28 регионах, сейчас система внедрена в 43 субъектах РФ. Как ожидается, до конца года дашборд получат все руководители регионов, при этом в Федеральном казначействе готовится его версия для смартфонов и планшетов, а также сведение в разделе «Красная зона» данных по всем проблемным вопросам и параметрам в привязке к ответственному лицу в регионе.

Наиболее перспективной, однако, выглядит идея развития привязанной к дашборду — а как следствие, к ГАС «Управление», которая, напомним, работает в связке с системой «Электронный бюджет», системы прямой обратной связи с гражданами. По данным “Ъ”, о возможности распространить ее на все обращения граждан в госорганы господин Григоренко говорил на закрытой встрече с губернаторами в рамках ПМЭФ.

Поясним: сейчас такая функция реализована на федеральном уровне — в нее за счет размещения QR-кодов включены все объекты нацпроектов, которые позволяют автоматически маршрутизировать поток обращений граждан (63 обращения в сутки, 5 тыс. в год) к профильным руководителям и ведомствам (69% удовлетворены результатами обращений, 16% — нет). Речь же идет о том, чтобы распространить этот принцип на все обращения через портал обратной связи в рамках системы государственных услуг.

Это значительно более мощный поток — его объем составляет 18 тыс. обращений в сутки, или 6,6 млн в год, из которых 12 тыс., или 4,4 млн в год, относятся к вопросам региональной повестки, а удовлетворенность авторов ответами оценивается в 62%. Сам по себе поток — следствие принятого еще при президенте Дмитрии Медведеве ФЗ-59 «Об обращениях граждан», обязавшего госорганы отвечать на такие обращения. Поступающие запросы, однако, разбираются вручную, что существенно затягивает сроки, так как требует больших ресурсов, а зачастую приводит и к ошибкам маршрутизации. Внедрение в систему QR-кодов или иных идентификаторов, которые позволят однозначно «привязать» запрос к объекту, по поводу которого он направлен, и к ответственному ведомству может существенно повысить эффективность таких обращений и оценку удовлетворенности граждан госуслугами в целом.

Среди возможных приложений идеи — обеспечение прямой обратной связи с населением для чиновников обоих уровней власти и дополнительный контур контроля реализации госполитики по ее отражениям «на земле», непосредственно интересующим граждан. В правительстве давно об этом думают (см. “Ъ” от 9 сентября 2024 года) — возможность получения быстрых и независимых данных с мест может довольно сильно изменить работу Белого дома и губернаторского корпуса.

Впрочем, в Белом доме готовы не только на усложнение работы «низового» госаппарата. Как стало известно “Ъ”, параллельно господин Григоренко обсуждал с губернаторами возможность облегчить им изменение федеральных норм, осложняющих реализацию решения конкретных задач в субъектах РФ. Чиновник предложил использовать для этого «разгруженные» после окончания основного этапа «регуляторной гильотины» рабочие группы (в них, напомним, входят на паритетной основе представители бизнеса и регуляторов — для обеспечения принятия компромиссных и устраивающих обе стороны регуляторных решений). По словам господина Григоренко, предлагается консолидировать предложения по донастройке федеральных регуляторных норм на площадке профильной комиссии Госсовета — с тем чтобы правка НПА, которая необходима хотя бы нескольким субъектам, передавалась в правительственную комиссию по административной реформе для оперативной отработки рабочими группами. В секретариате чиновника обсуждение такой инициативы “Ъ” подтвердили.

Олег Сапожков