Статистически значимые полномочия

Белый дом создает нормативную базу для развития государственной информационной системы (ГИС) «Центральная аналитическая платформа предоставления статистических данных» Росстата на единой цифровой платформе «Гостех». Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое наделяет Росстат полномочиями оператора и госзаказчика технологического «движка» для трансформации госстатистики. Кроме того, Росстат будет функциональным заказчиком работ по развитию системы на «Гостехе» — техническим же, как и для всех государственных проектов в IT, выступит Минцифры. На развитие ГИС за шесть лет, до 2030 года, планируется направить 8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полномочия по созданию «цифровым» вице-премьером Дмитрием Григоренко расширенной системы быстрой госстатистики теперь прописаны в постановлении Белого дома

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Полномочия по созданию «цифровым» вице-премьером Дмитрием Григоренко расширенной системы быстрой госстатистики теперь прописаны в постановлении Белого дома

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Михаил Мишустин подписал постановление правительства, касающееся создания и развития Росстатом на «Гостехе» государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (ГИС ЦАП) для обновления и ускорения системы госстатистики. Напомним, ГИС ЦАП должна стать ее технологическим «движком» и заменить действующую в настоящее время Единую межведомственную информационно-статистическую систему, страдающую от разнобоя ведомственных данных. Создание ГИС ЦАП предполагает переход всех субъектов официального статучета и органов власти на единую технологию приема отчетности в электронной форме в машиночитаемом формате с последующей загрузкой первичных статистических данных в специальное единое хранилище на платформе (см. “Ъ” от 19 мая).

Подписанное премьером постановление назначает Росстат оператором и госзаказчиком ГИС. Также федеральная служба возьмет на себя роль функционального заказчика работ по развитию системы на «Гостехе» (он призван предотвратить дублирование госрасходов на цифру — сейчас и регионы, и ведомства зачастую многократно заказывают разработчикам однотипные системы или их блоки). В частности, Росстат будет отвечать за описание функциональных требований к ГИС с учетом итерационного подхода к разработке, согласовывать функциональные и технические требования, утверждать техзадания на создание системы и ее очередей и требования к безопасности информации, а также участвовать в приемочных испытаниях. Функции техзаказчика, обеспечивающего необходимые мероприятия для развития системы на «Гостехе», закреплены за Минцифры — как и для всех госрасходов на цифру, это делается для обеспечения совместимости систем разных ведомств и оптимизации затрат.

Подписанное постановление позволит скорректировать действующую нормативную базу и дополнить ее техническими уточнениями, необходимыми для реализации ГИС ЦАП на «Гостехе», пояснили “Ъ” в пресс-службе Росстата. Развитие ГИС ЦАП (ее поэтапное внедрение началось в 2023 году, на крейсерский режим она выйдет в 2027 году) предусмотрено федпроектом «Государственная статистика» нацпроекта «Экономика данных». Перед Росстатом стоит задача оперативно собирать и обрабатывать данные для принятия управленческих решений — создание ГИС ЦАП должно способствовать ускорению. В систему предполагается погрузить все этапы статистического производства: планирование, сбор, обработку и распространение данных. На развитие платформы до 2030 года предусмотрено направить около 8 млрд руб., рассказали “Ъ” в пресс-службе Росстата.

Как поясняли ранее в секретариате вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко, курирующего нацпроект, за счет ГИС ЦАП предполагается снизить нагрузку на респондентов и повысить оперативность предоставления статистических данных госорганам и бизнесу для принятия оперативных управленческих решений, в том числе за счет использования качественных административных данных (уже имеющихся у различных органов власти). Эта задача также будет реализована благодаря ГИС ЦАП, сейчас идет этап пилота на ведомственных и статистических данных Минцифры (см. “Ъ” от 23 апреля).

Ключевой проблемой использования административных данных в статистике было несоответствие их сбора методикам, которые являются для Росстата системообразующими, но не применяются в сборе данных госорганами. Дискуссии о том, кто должен обеспечить единообразие их сбора, шли несколько лет, но ради оперативности Белый дом согласился пойти навстречу службе и включил перевод процессов сбора данных на новые принципы с внедрением требований к качеству данных и их обработке согласно методологическим принципам Росстата в нацпроект «Экономика данных».

В итоге до 2030 года ГИС ЦАП должна стать единой точкой для сбора статистики, интегрированной с ведомственными информационными системами и отвечающей требованиям надежности, безопасности, масштабируемости и независимости от внешних воздействий, отмечают в Росстате. Благодаря переходу на использование единых реестров, справочников и классификаторов на платформе будет обеспечена сопоставимость данных из различных информационных систем. При этом ГИС станет и единой точкой распространения статинформации, добавляют в службе.

Венера Петрова