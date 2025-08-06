Бюджет с самонаведением

Михаил Мишустин утвердил изменения, которые вносятся в работу правительственного проектного офиса. Автоматизация управления финансированием нацпроектов будет расширена — в новой ее генерации влияние правок показателей отдельных мероприятий проектов на взаимосвязанные национальные, федеральные и региональные проекты, а также переброска высвобождаемого финансирования на направления, где оно востребовано, будут производиться с учетом всех взаимосвязей в режиме реального времени. Нововведения призваны увязать цели, результаты и финансирование проектов в единую систему и защитить ее от правок, которые могут угрожать ее стабильности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Михаила Мишустина перестроило систему управления нацпроектами — их правка без учета ее влияния на продвижение к наццелям становится невозможной

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Правительство Михаила Мишустина перестроило систему управления нацпроектами — их правка без учета ее влияния на продвижение к наццелям становится невозможной

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Рутинное на вид постановление правительства №1158, подписанное Михаилом Мишустиным 2 августа, в реальности вносит заметные изменения в финансирование нацпроектов и призвано взаимоувязать все уровни работы проектного офиса Белого дома — от частных показателей отдельных мероприятий и программ до мониторинга достижения национальных целей.

Сама задача по реновации финансирования нацпроектов с привязкой выделяемых средств к конкретным результатам и мониторингом в режиме реального времени была поставлена главой правительства еще на весенней коллегии финансового ведомства (см. “Ъ” от 23 апреля). Охват новой системы широк — от уровня концепций (технологического суверенитета, финансовой стабильности, устойчивости к внешним вызовам, условий для бизнеса, налоговой стабильности и опоры на собственный спрос) до обеспечения деньгами конкретных мероприятий. Всего премьер оценил тогда финансирование наццелей до 2030 года в 41 трлн руб. Такое планирование требует ресурсов и координации (так, только ФНС и только по проекту улучшения инвестклимата нужно увязывать свою работу с 15 ведомствами).

Минфин пообещал продолжить тонкую настройку перераспределения средств «в пользу инвестиций и справедливости». По сути, новое постановление правительства эту тонкую настройку и описывает.

Так, теперь подготовка инициатором единого запроса на внесение изменений в показатели нацпроектов (НП) должна осуществляться при планировании проекта бюджета — до его внесения в Госдуму. Конкретизируется и содержание заявки: в ней должно быть прописано, как перераспределение бюджетных средств скажется на реализации проекта, иначе запрос просто не будет формироваться. Формализованы и споры о правке госпрограмм — их разрешает куратор или управляющий совет при участии членов профильных комиссий Госсовета.

Позднее внесение правок в госпрограммы и проекты (в четвертом квартале) нужно будет утверждать у президента или премьер-министра, то же потребуется и при ухудшении значений показателей более чем на 10% в год и в последний год реализации проекта. Предельные сроки подачи заявок: 10 декабря — для госпрограмм, НП (в том числе по обеспечению технологического лидерства) и ФП, и 18 декабря — если изменения касаются лимитов бюджетных обязательств и информации об объектах капвложений. Перераспределение бюджетных ассигнований будет сразу отображаться в паспортах проектов.

В Белом доме за обеспечение этой работы проектного офиса отвечает «цифровой» вице-премьер и глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко — и в подходе к вопросу это заметно. По данным “Ъ”, базовые идеи, внедряемые в управление нацпроектами,— это эволюция подходов правительства к доказательной госполитике в последние годы: уход от «бумажного» к онлайн-управлению процессами, выстраивание связок «цель—деньги—результат», обеспечение измеримости контрольных показателей и максимально широкий учет взаимного влияния процессов в разных отраслях и на разных уровнях.

Как удалось выяснить “Ъ”, масштаб нынешней генерации «пульта управления» — это семь наццелей и 82 показателя движения к ним, 19 нацпроектов и 164 их показателя, 120 федеральных проектов, 479 показателей, более 1 тыс. мероприятий и 7 тыс. «контрольных точек», 3 тыс. региональных проектов с 9,5 тыс. мероприятий и более 60 тыс. «контрольных точек». Все они выводятся на профильные дашборды ГАС «Управление», в которой работает 300 тыс. пользователей (см. “Ъ” от 13 мая 2024 года). Система учета взаимного влияния должна максимально оперативно «двигать» локальные цели, контрольные точки и параметры финансирования смежных с изменяемым проектов (деньги планируется перебрасывать через резервный фонд правительства — процедура отработана при удовлетворении экстренных потребностей в пандемию и доведена до совершенства в бюджетных расчетах Казначейства, см. “Ъ” от 17 марта 2021 года) — а также предупреждать, когда такие запросы выводят систему в закритические состояния или ведут к недостижению показателей смежных проектов.

Сам механизм единого запроса на изменения, напомним, впервые опробован Минфином в управлении бюджетом (см. “Ъ” от 6 января 2024 года) — и с учетом наработанного опыта (см. “Ъ” от 5 мая) расширен для обеспечения возможности «экстренной» перестройки бюджета в ответ на шоки — а теперь де-факто переносится в систему управления достижением наццелей.

Олег Сапожков, Полина Попова