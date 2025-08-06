Курянку исключили из совета литераторов за стихотворение о смерти Старовойта

Поэтессу из Курска Ольгу Бредихину исключили из Курского городского собрания литераторов «Открытая строка». Такое решение было единогласно принято на общем собрании членов объединения. Как сообщается на странице «Открытой строки» во «Вконтакте», исключение госпожи Бредихиной связано с тем, что она написала и опубликовала стихотворение «На смерть Р. В. Старовойта».

Председатель собрания литераторов и Курской региональной общественной организации «Союз курских литераторов» Татьяна Страхова написала на своей странице во «Вконтакте», что проголосовавшие за исключение поэтессы из «Открытой строки» сошлись во мнении о «низкопробном поэтическом уровне, циничном и низко-этическом, клеветническом характере стихотворения, написанном Бредихиной от имени всех курян, что не соответствует действительности, в то время, когда в отношении Старовойта не был вынесен судом вердикт о его виновности».

«Она бросила тень на "Союз курских литераторов", членом которого является, что затрудняет осуществление целей организации, ради которой она была создана, и это обстоятельство было учтено при вынесении приказа»,— добавила госпожа Страхова.

Ольга Бредихина уже удалила пост с упомянутым стихотворением со своей страницы во «Вконтакте», однако ряд Telegram-каналов опубликовал его. Содержание сводится к тому, что смерть Романа Старовойта якобы принесла курянам радость, вернула им веру в честность и честь.

Роман Старовойт был губернатором Курской области с 2018 года. В мае 2024-го он перешел на пост главы Минтранса, с которого был отправлен в отставку утром 7 июля. Днем того же дня его тело нашли в Подмосковье. Рядом лежал наградной пистолет. СКР начал проверку, основная версия следователей — самоубийство. 11 июля Романа Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

