Курянку исключили из совета литераторов за стихотворение о смерти Старовойта

Поэтессу из Курска Ольгу Бредихину исключили из Курского городского собрания литераторов «Открытая строка». Такое решение было единогласно принято на общем собрании членов объединения. Как сообщается на странице «Открытой строки» во «Вконтакте», исключение госпожи Бредихиной связано с тем, что она написала и опубликовала стихотворение «На смерть Р. В. Старовойта».

Роман Старовойт умер в 53 года

Роман Старовойт умер в 53 года

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Роман Старовойт умер в 53 года

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Председатель собрания литераторов и Курской региональной общественной организации «Союз курских литераторов» Татьяна Страхова написала на своей странице во «Вконтакте», что проголосовавшие за исключение поэтессы из «Открытой строки» сошлись во мнении о «низкопробном поэтическом уровне, циничном и низко-этическом, клеветническом характере стихотворения, написанном Бредихиной от имени всех курян, что не соответствует действительности, в то время, когда в отношении Старовойта не был вынесен судом вердикт о его виновности».

«Она бросила тень на "Союз курских литераторов", членом которого является, что затрудняет осуществление целей организации, ради которой она была создана, и это обстоятельство было учтено при вынесении приказа»,— добавила госпожа Страхова.

Ольга Бредихина уже удалила пост с упомянутым стихотворением со своей страницы во «Вконтакте», однако ряд Telegram-каналов опубликовал его. Содержание сводится к тому, что смерть Романа Старовойта якобы принесла курянам радость, вернула им веру в честность и честь.

Роман Старовойт был губернатором Курской области с 2018 года. В мае 2024-го он перешел на пост главы Минтранса, с которого был отправлен в отставку утром 7 июля. Днем того же дня его тело нашли в Подмосковье. Рядом лежал наградной пистолет. СКР начал проверку, основная версия следователей — самоубийство. 11 июля Романа Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Что Роман Старовойт говорил о работе в Курской области

«Мне чужды предметы роскоши и дорогие презенты». Роман Старовойт рассказывал, что отказывается от подарков и уже много лет подряд направляет часть зарплаты на благотворительность. После назначения на должность Роман Старовойт распорядился снять спецсигналы со своего служебного автомобиля и отказался от личной охраны

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Я имею четкий горизонт планирования — меня избрали до 2024 года. Более того, я имею в виду и 2032 год — празднование тысячелетия Курска. У меня нет планов покидать регион». В 2021-м Роман Старовойт не ожидал назначения на пост министра и думал о еще десяти годах работы в Курское области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Я думал, что глава региона — хозяйственник, но это не так. Все равно нужно заниматься политикой. Потому что работа с партиями, оппонентами, главами районов — это политика». В ноябре 2020 года Роман Старовойт вступил в партию «Единая Россия» и возглавил ее курское региональное отделение

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Мы еще с уроков истории помним, что Екатерина II первой сделала прививку от оспы. Ну а как еще? Я понимал, что рано или поздно мы наладим производство и придется убеждать людей делать прививку. Если ты не проверил ее безопасность на себе, наверное, это делать нечестно». Роман Старовойт одним из первых глав регионов России привился от коронавируса

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Награда – оценка не только моей деятельности, но и вклада всех курян, которые помогают в этом». В 2023 году господин Старовойт по приказу главы МВД Владимира Колокольцева был награжден оружием за заслуги в обеспечении правопорядка. Тот самый пистолет 7 июля 2025-го был найден у тела экс-губернатора

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Регион готов отразить любые посягательства». Осенью 2022-го господин Старовойт отчитывался об окончании строительства двух линий обороны. Однако уже после его отставки ВСУ смогли прорвать границу и оккупировать часть Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

«Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников… И да, я очень зол». В 2023 году тогда еще находясь на посту губернатора Курской области Роман Старовойт у себя в Telegram-канале возмутился «видеоприветом» от отдыхающего в Мексике депутата облдумы Максима Васильева. Спустя два года господин Васильев тоже был задержан по делу о строительстве фортификационных сооружений

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Мы стояли на пороге банкротства крупнейшего девелопера региона». В конце декабря 2018 года Роману Старовойту (слева) удалось достигнуть договоренности с тремя кредиторами корпорации «Гринн» — Сбербанком и Россельхозбанком, а также с банком «Россия», которые «приняли решение снизить процентную ставку». Однако последовавшие финансовые сложности «Гринна» закончились сменой собственника — активы перешли структурам, близким букмекерской компании 1xBet из Брянска

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Курская область как приграничный регион особо чувствует агрессию со стороны Украины» . Так оценивал Роман Старовойт на посту губернатора ситуацию в области в феврале 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

«Это акт вопиющего передергивания истории. Все выглядело бы смешно, если бы не огромные человеческие жертвы, которые киевский режим бросает в горнило войны для удержания власти». Написал в 22 января 2024 года Старовойт в своем Telegram-канале, отреагировав на указ Владимира Зеленского, который назвал «историческими» для украинцев шесть регионов РФ, в том числе Курскую область

Фото: telegram.org / @gubernator_46

«Конечно, работа здесь — "на земле" — дала мне бесценный опыт. Малая родина — это навсегда, как и курский характер». Так Роман Старовойт резюмировал свою работу на посту губернатора Курской области после получения поста министра транспорта Российской Федерации в мае 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Проблемы в коммуникации с людьми». Так Роман Старовойт объяснил в конце 2024 года отставку по собственному желанию тогдашнего главы региона Алексея Смирнова

Фото: telegram-канал губернатора Курской области

«Считаю, что нужно использовать газопроводы, которые сейчас практически не используются для подачи газа в европейские страны. Нет необходимости в том, чтобы отправлять газ на экспорт, а потом из-за границы получать нужную продукцию втридорога». В феврале 2023 года Роман Старовойт настаивал на необходимости строительства в регионе завода по производству азотных удобрений ОАО «Куйбышевазот». Активисты опасались «экологической катастрофы» и собирали подписи за отмену проекта

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Алина Морозова