Из Сочи в Сухум отправилась первая «Комета»

Пассажирское судно «Космонавт Павел Попович» отправилось в тестовый рейс из Сочи в Сухум. Об этом сообщает Минтранс России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Маршрут обслуживает судно на подводных крыльях вместимостью до 120 человек. Время в пути между портами составляет около 2,5 часов.

Рейсы будут выполняться по согласованию с абхазской стороной и в зависимости от погодных условий. О возобновлении регулярного сообщения планируют объявить позднее.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что скоростной катамаран «Комета 120М» имени советского космонавта Павла Поповича 1 июня вышел на маршрут Сочи — Геленджик. Оператором маршрута является компания «Комета Экспресс».

Анна Гречко