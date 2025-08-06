Донские власти отказались от частных инвестиций при замыкании Западной хорды
Власти Ростовской области отказались от идеи строительства платного участка по концессионному соглашению на втором этапе возведения Западной хорды. Об этом сообщила министр транспорта Алена Беликова в ходе пресс-конференции в центре «Интерфакс-Юг».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам госпожи Беликовой, решение связано с необходимостью создания альтернативной бесплатной дороги через Ростов-на-Дону.
«Те, кто должен выехать из города, будут вынуждены по альтернативному пути опять двигаться через Ростов-на-Дону. То есть так мы могли потерять ценность, которая есть у проекта», — пояснила министр.
Сегодня, 6 августа, власти приняли решение искать источники финансирования в бюджете, а не через частные инвестиции. Алена Беликова также отметила, что Западная хорда станет финальным этапом строительства Ростовского транспортного кольца. Главной задачей РТК является перенаправление грузовых потоков — порядка 6 тыс. грузовиков — в обход Ростова-на-Дону.