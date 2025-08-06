В центре Краснодара 7 августа перекроют улицу Гоголя из-за Дня строителя

В Краснодаре 7 августа с 6:00 до 16:00 ограничат движение транспорта на двух участках улицы Гоголя. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перекрытия затронут отрезки от ул. Красноармейской до ул. Красной и от ул. Красной до ул. Рашпилевской. Причиной временных изменений стало проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню строителя.

Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом ограничений.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что движение по участку Почтового тракта в Краснодаре открыли после завершения восстановительных работ.

Анна Гречко