В центре Краснодара 7 августа перекроют улицу Гоголя из-за Дня строителя
В Краснодаре 7 августа с 6:00 до 16:00 ограничат движение транспорта на двух участках улицы Гоголя. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Перекрытия затронут отрезки от ул. Красноармейской до ул. Красной и от ул. Красной до ул. Рашпилевской. Причиной временных изменений стало проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню строителя.
Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом ограничений.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что движение по участку Почтового тракта в Краснодаре открыли после завершения восстановительных работ.