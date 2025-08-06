Путин начал встречу со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Москве

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Он прибыл в Москву сегодня рано утром. Предположительно, по итогам поездки будет приниматься решение о дальнейших санкциях в отношении России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф в Кремле

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф в Кремле

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

Стив Уиткофф прибыл в Москву сегодня утром. Financial Times со ссылкой на источник, приближенный к Белому дому, писала, что президент США Дональд Трамп придет в ярость, если визит его спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию не принесет результатов.

За неделю до визита господина Уиткоффа в Москву Дональд Трамп заявил, что дает Москве 10 дней на урегулирование конфликта на Украине. В противном случае он допустил введение 100-процентных пошлин в отношении России и ее партнеров, включая покупателей российских энергоресурсов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Путин вряд ли подчинится ультиматуму»

Анастасия Домбицкая