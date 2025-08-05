ГИБДД усилила контроль на подступах к Крымскому мосту

ГИБДД Краснодарского края усилила контроль за соблюдением правил дорожного движения на подступах к Крымскому мосту и предложила водителям использовать альтернативные маршруты. Об этом говорится в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Особое внимание уделяется пресечению выезда на обочину и объезда пробок.

Ведомство напомнило о необходимости строго соблюдать ПДД и предупредило об административной ответственности за нарушения согласно статье 12.15 КоАП РФ.

В ГИБДД напоминают, что для удобства путешественников на участке дальнего западного обхода Краснодара работает площадка отдыха и многофункциональная заправка. На новом отрезке трассы А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автодорога А-290 Новороссийск — Керчь в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах открыты шесть зон отдыха. На направлении А-290 Новороссийск — Керчь функционируют два заправочных комплекса.

В качестве альтернативы ГИБДД рекомендует использовать сухопутный маршрут по трассе Р-280 Новороссия Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь.

Сотрудники полиции ужесточили надзор за дорожной обстановкой в связи с информацией о сложной ситуации на подъездах к переправе, которая появилась в СМИ. По данным РБК, стоящие в пробке жалуются на «наглецов», которые пытаются объехать очередь из машин, и на нехватку туалетов.

Лия Пацан