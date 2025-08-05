Объем инвестиций в основной капитал Дона увеличился на 8,1%

Объем инвестиций в основной капитал Ростовской области вырос на 8,1% в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отделение по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным Росстата, положительная динамика роста инвестиций в регионе продолжается благодаря реализации масштабных инфраструктурных проектов. Однако кредитование малого и среднего бизнеса показывает замедление: за январь-май 2025 года объем выданных кредитов сократился почти на 7% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

«Кредитный портфель МСП в Ростовской области на первое июня 2025 года составил 300 млрд руб., что на 5% превышает прошлогодний показатель. При этом в предыдущем году темпы роста были значительно выше и имели двузначные значения»,— приводятся в сообщении слова представителей Банка России.

В банке подчеркивают — денежно-кредитные условия остаются жесткими, что необходимо для охлаждения спроса и снижения инфляции до 4% в 2026 году. Текущая денежно-кредитная политика направлена на сбалансированное развитие экономики региона и сдерживание инфляционных процессов.

Валентина Любашенко