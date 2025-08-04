В суд направлено дело о хищении 235 млн рублей из депозитария в Сочи

Прокуратура Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу исполнительного директора депозитария в Сочи, который обвиняется по п. «в» ч. 3; п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном и особо крупном размерах). Всего 27 эпизодов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно обвинительному заключению, 46-летний уроженец Вологодской области в 2022 году организовал в Сочи депозитарный центр (организация, предоставляющая услуги по хранению ценностей). Рекламируя свои услуги в средствах массовой информации, он привлекал денежные средства граждан, заключая договоры, условия которых гарантировали сохранность имущества.

Используя запасные ключи от ячеек, обвиняемый на протяжении почти двух лет похищал оставленные на хранения деньги. Общий ущерб составил 235 млн руб.

В ходе предварительного расследования у фигуранта обнаружены, изъяты и арестованы наличные денежные средства, а также имущество на общую сумму свыше 165 млн руб.

Дело будет слушаться в Центральном районном суде Сочи.

Наталья Решетняк