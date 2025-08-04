В Туапсинском округе начали готовиться к вакцинации после паводка

Эпидемиологическая обстановка в зоне подтопления в Туапсинском округе остается стабильной. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Случаев групповой или вспышечной заболеваемости не зарегистрировано. Для предотвращения возможных инфекционных заболеваний сформирован список лиц, подлежащих вакцинации. Речь идет о прививках от вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии Зонне и других острых кишечных инфекций. Прививочную кампанию с 5 августа начнут сотрудники Туапсинской ЦРБ №2.

Жителям также напомнили о мерах профилактики: следует использовать только бутилированную или кипяченую воду, не пить воду из источников, подвергшихся паводковому загрязнению, а также соблюдать правила личной гигиены.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что река в Туапсинском районе вышла из берегов из-за ливней. Сигнал о подтоплении поступил 3 августа в 09:20 по мск после выпадения обильных осадков.

Кроме того, в поселке Агой на побережье Черного моря был зафиксирован смерч, разрушивший пляжную инфраструктуру. Ураганный ветер поднял из воды катамаран и выбросил его на берег.

Анна Гречко