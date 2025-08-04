Песков о внешней политике РФ, ядерной эскалации и визите спецпосланника Уиткоффа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал о брифинге на Валааме, озвучил условия для встречи Путина и Зеленского, а также ответил на предупреждение Трампа о перемещении ядерных подлодок к России. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О взаимоотношениях РФ и США

Президент России Владимир Путин может встретиться со спецпосланником США Стивом Уиткоффом на этой неделе. В Кремле «всегда рады» контактам с господином Уиткоффом.

В Кремле не хотели бы вступать в полемику с США по поводу ядерных угроз. Все должны быть аккуратны с ядерной риторикой.

Американские ядерные подлодки несут боевое дежурство и без заявлений политиков.

В Кремле не считают заявления президента США Дональда Трампа о готовности к ядерной войне свидетельством эскалации между Россией и США.

О встрече Путина с Зеленским

Путин готов встретиться с Зеленским после подготовки на экспертном уровне.

О внешней политике Москвы

Представители российского руководства по-разному оценивают ситуацию вокруг, но в РФ внешнюю политику формулирует глава государства.

О саммите на Валааме

Идея провести пресс-конференцию именно на Валааме принадлежит Путину. Президент приезжает туда регулярно.