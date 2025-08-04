Песков о внешней политике РФ, ядерной эскалации и визите спецпосланника Уиткоффа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал о брифинге на Валааме, озвучил условия для встречи Путина и Зеленского, а также ответил на предупреждение Трампа о перемещении ядерных подлодок к России. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О взаимоотношениях РФ и США
- Президент России Владимир Путин может встретиться со спецпосланником США Стивом Уиткоффом на этой неделе. В Кремле «всегда рады» контактам с господином Уиткоффом.
- В Кремле не хотели бы вступать в полемику с США по поводу ядерных угроз. Все должны быть аккуратны с ядерной риторикой.
- Американские ядерные подлодки несут боевое дежурство и без заявлений политиков.
- В Кремле не считают заявления президента США Дональда Трампа о готовности к ядерной войне свидетельством эскалации между Россией и США.
О встрече Путина с Зеленским
Путин готов встретиться с Зеленским после подготовки на экспертном уровне.
О внешней политике Москвы
- Представители российского руководства по-разному оценивают ситуацию вокруг, но в РФ внешнюю политику формулирует глава государства.
О саммите на Валааме
Идея провести пресс-конференцию именно на Валааме принадлежит Путину. Президент приезжает туда регулярно.