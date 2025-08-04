Песков не считает, что слова Трампа о ядерной войне свидетельствуют об эскалации

В Кремле не считают заявления президента США Дональда Трампа о готовности к ядерной войне свидетельством эскалации между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не считаем, что сейчас речь идет о какой-то эскалации,— сказал господин Песков. — Понятно, что очень сложные, очень чувствительные субстанции обсуждаются, которые, конечно, многими воспринимаются весьма эмоционально».

2 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы к ядерной войне. Накануне он сообщил, что приказал разместить атомные подлодки «в соответствующих регионах». Заявление прозвучало в ответ на высказывания зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о российской системе ядерного сдерживания. Господин Трамп назвал высказывания господина Медведева «провокационными» и отметил, что «слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям».

Конфликт между господином Трампом и господином Медведевым обострился после того, как президент США потребовал от России заключить мирное соглашение по Украине за 10 дней. Дмитрий Медведев в соцсети X назвал это угрозой и шагом к войне.

Подробности — в материале «Ъ» «Лодки лодками, но могут быть и сделки».

Анастасия Домбицкая