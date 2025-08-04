Над Крымом и Черным морем сбили пять БПЛА

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака произошла утром 4 августа. В период с 08:40 до 09:45 по мск три дрона сбили над территорией Республики Крым, еще два — над акваторией Черного моря.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за ночь с 3 на 4 августа уничтожили и перехватили 61 украинский беспилотник над девятью регионами страны и акваторией Черного моря.

Утром 3 августа в Адлерском районе Сочи было зафиксировано возгорание резервуара с топливом на территории нефтебазы. По словам главы курорта Андрея Прошунина, инцидент сопровождался падением обломков БПЛА.

Анна Гречко