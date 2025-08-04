Туристов на Камчатке попросили все же не приближаться к Мутновскому вулкану
На камчатском вулкане Мутновская сопка зафиксировали термальную аномалию
Спутниковые снимки зафиксировали на Мутновском вулкане на Камчатке термальную аномалию. Вулкану присвоен желтый код опасности, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Эксперты уточнили, что мониторинг вулкана и прогноз его извержений сейчас невозможны из-за афтершоков в очаговых зонах землетрясений. «Он крайне не рекомендуется к посещению. О маршруте в кратер даже задумываться сейчас — полное безумие»,— сказано в пресс-релизе службы.
В администрации сети природных парков «Вулканы Камчатки» с утра заявили «Ъ», что посещение подножия вулкана Мутновский разрешено.
30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение. Его магнитуда достигала 8,8. Была объявлена угроза цунами, волнами затопило несколько прибрежных районов, были повреждены несколько зданий. На этом фоне начали проявлять активность несколько вулканов.
О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Туристы не покидают Камчатку».