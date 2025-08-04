Туристов на Камчатке попросили все же не приближаться к Мутновскому вулкану

Спутниковые снимки зафиксировали на Мутновском вулкане на Камчатке термальную аномалию. Вулкану присвоен желтый код опасности, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эксперты уточнили, что мониторинг вулкана и прогноз его извержений сейчас невозможны из-за афтершоков в очаговых зонах землетрясений. «Он крайне не рекомендуется к посещению. О маршруте в кратер даже задумываться сейчас — полное безумие»,— сказано в пресс-релизе службы.

В администрации сети природных парков «Вулканы Камчатки» с утра заявили «Ъ», что посещение подножия вулкана Мутновский разрешено.

30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение. Его магнитуда достигала 8,8. Была объявлена угроза цунами, волнами затопило несколько прибрежных районов, были повреждены несколько зданий. На этом фоне начали проявлять активность несколько вулканов.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Туристы не покидают Камчатку».