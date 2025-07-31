Туристы не покидают Камчатку

После землетрясения у берегов Камчатки начала извергаться Ключевская сопка, а из-за угрозы цунами по всему миру эвакуировали миллионы человек. Продолжаются афтершоки. В ночь на 31 июля сейсмологи фиксировали до пяти сильных толчков за 10 минут. Жертв нет, а среди тех, кто получал травмы, люди, которые выпрыгивали из окон, отчитывались власти. Камчатский край начал подсчитывать ущерб, однако пока разрушения оцениваются как «косметические». В одном из детсадов обрушился фасад, но там было пусто — шел ремонт. Осыпалась штукатурка в ушедшем на каникулы Камчатском университете. И даже туристы не спешат покидать полуостров. Готовы ли туроператоры к возможной эвакуации? Расскажет Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Магнитуда основного толчка у берегов Камчатки достигла значения в 8,8. К цунами от землетрясения готовились даже на островах Пасхи, в Перу и в Калифорнии. В соседней Японии на берег выбросило китов. Эвакуировали сотрудников АЭС «Фукусима», Nissan приостановил работу на автопроизводствах. На Камчатке в краевом МЧС убедительно призвали граждан не «ездить смотреть цунами», даже если угрозу сняли. Те, кто не успел покинуть побережье, позже выкладывали в соцсети видео, как волнами сносило палатки.

Первыми цунами накрыло Северные Курилы. Волны превышали три метра, затопило местный порт. Как сообщал «Интерфакс», людей успели эвакуировать за час до приближения волны. В туроператоре Special Travel Club рассказали, что неподалеку от Камчатки проходит их круиз. И хотя цунами обошло половину земного шара, этого маршрута бедствие не коснулось, уточняет основатель компании Алексей Миронов: «Там шли круизные лайнеры, но они на севере, ближе к Чукотке. Что можно сделать с природным форс-мажором? Стараться его избежать.

Все приличные туроператоры сообщают в МЧС о своих маршрутах. Сухопутных туров с гидами очень много, их предложения и информацию о походе размещают в WhatsApp и во "ВКонтакте". К сожалению, выходить в море предлагают и на маленьких лодках с берега. Если судно не оборудовано всем необходимым, чтобы услышать, получить эти предупреждения, никто его искать не будет».

Росавиация сообщала, что все рейсы на Камчатке и Сахалине, кроме Северо-Курильска, обслуживаются штатно. Однако в аэропорту Петропавловска-Камчатского все же объявляли эвакуацию подробности в соцсетях описывали очевидцы.

Один из очевидцев: Мы находились на третьем этаже в зоне посадки. Там с потолка падали декоративные панели, мы спрятались под стол. Одна женщина разбила голову. И самое главное, узкие выходы, некоторые из которых были заблокированы. Спасибо сотрудникам, они догадались подставить тележки, чтобы мы могли ползком под этими баннерами и занавесами, перекрытиями пролазить на первый этаж.

На Камчатке могут находиться 7-8 тыс. туристов, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Вадим Мамонтов: «Меньшее количество путешественников на Курильских островах, потому что направление новое, пока еще не обрело популярность. И как раз именно там пострадал порт. На самой Камчатке введены некоторые ограничения на посещение вулканов домашней группы: Мутновский, Горелый, Козельский, Авачинский. Ключевская начала извергаться. Мы понимаем, что для туристов это достаточно безопасно, извержение все-таки проходит далеко от Толбачика.

Но те, кто сейчас там находится, скорее радуются тому, что у них будет возможность все это увидеть. Никто пока туры не отменяет».

Начали отменять путевки те туристы, кто еще не успел вылететь в регион — отмечает основатель компании Adventure Guide Алексей Юдин: «Из наших туристов никто не пострадал. Маршруты все проходят в штатном режиме, но с небольшими изменениями, потому что, например, в районе горы Верблюд у Авачинского вулкана из-за землетрясения съехала часть тропы. Но мы наблюдаем, что это вызвало тревогу у тех туристов, которые еще не уехали. На данный момент у нас никто не хочет возвращаться оттуда экстренно».

В местном отделении геофизической службы РАН предполагают, что землетрясение на Камчатке будет сильнейшим в этом году. Оно уже стало шестым по магнитуде за всю новейшую историю. При этом некоторые сейсмологи допускают, что толчки продолжатся в течение месяца. А местные жители, комментируя сообщения об очередных афтершоках, замечают, что слабее и реже в течение дня они не становились.

Фотогалерея Последствия землетрясения на Камчатке и Курилах Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим чрезвычайной ситуации Фото: Валерия Косилова / ТАСС Очаг землетрясения располагался на глубине 159 км Фото: Telegram-канал Кроноцкого заповедника В Северо-Курильске повреждены несколько зданий, у домов разрушены печные трубы, вентиляционные шахты Фото: Сергей Лакомов / РИА Новости В Северо-Курильске затопило прибрежную зону Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р Из-за землетрясения 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы Фото: МЧС России / ТАСС На Курильских островах была объявлена угроза цунами. Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края Фото: Reuters Рабочий день в госучреждениях был сокращен до 13:00 Фото: Валерия Косилова / ТАСС Угрозу цунами также объявили США, Япония и Китай Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р Следующая фотография 1 / 8 В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим чрезвычайной ситуации Фото: Валерия Косилова / ТАСС Очаг землетрясения располагался на глубине 159 км Фото: Telegram-канал Кроноцкого заповедника В Северо-Курильске повреждены несколько зданий, у домов разрушены печные трубы, вентиляционные шахты Фото: Сергей Лакомов / РИА Новости В Северо-Курильске затопило прибрежную зону Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р Из-за землетрясения 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы Фото: МЧС России / ТАСС На Курильских островах была объявлена угроза цунами. Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края Фото: Reuters Рабочий день в госучреждениях был сокращен до 13:00 Фото: Валерия Косилова / ТАСС Угрозу цунами также объявили США, Япония и Китай Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р Смотреть

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Александра Абанькова, Екатерина Вихарева