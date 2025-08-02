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Коммерсантъ FM
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МЧС: пять вулканов на Камчатке проявляют активность после землетрясения

Четыре вулкана на Камчатке извергаются, еще один — готовится к извержению, сообщило региональное ГУ МЧС. Ведомство советует воздержаться от походов в окрестностях вулканов в радиусе 10 км от их вершины.

По данным МЧС, активность проявляют вулканы:

  • Ключевской — вершинное извержение, возможны пепловые выбросы до 10 км над уровнем моря;
  • Шивелуч — экструзивно-эксплозивное извержение, возможны выбросы пепла до 8 км над уровнем моря;
  • Карымский — вершинное извержение, возможны пепловые выбросы до 8 км над уровнем моря;
  • Безымянный — слабое экструзивно-эксплозивное извержение, могут быть слабые пепловые выбросы.

У вулкана Камбальный регистрируется сейсмическая активность, которая может привести к эксплозивному извержению. Возможны пепловые выбросы до 6 км над уровнем моря.

30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение. Его магнитуда достигала 8,8. Была объявлена угроза цунами, волнами затопило несколько прибрежных районов. В результате были повреждены несколько зданий, но обошлось без массовых жертв.

Подробности — в материале «Ъ» «Камчатка ушла из-под ног».

Фотогалерея

Последствия землетрясения на Камчатке и Курилах

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В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим чрезвычайной ситуации

В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим чрезвычайной ситуации

Фото: Валерия Косилова / ТАСС

Очаг землетрясения располагался на глубине 159 км

Очаг землетрясения располагался на глубине 159 км

Фото: Telegram-канал Кроноцкого заповедника

В Северо-Курильске повреждены несколько зданий, у домов разрушены печные трубы, вентиляционные шахты

В Северо-Курильске повреждены несколько зданий, у домов разрушены печные трубы, вентиляционные шахты

Фото: Сергей Лакомов / РИА Новости

В Северо-Курильске затопило прибрежную зону

В Северо-Курильске затопило прибрежную зону

Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р

Из-за землетрясения 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы

Из-за землетрясения 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы

Фото: МЧС России / ТАСС

На Курильских островах была объявлена угроза цунами. Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края

На Курильских островах была объявлена угроза цунами. Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края

Фото: Reuters

Рабочий день в госучреждениях был сокращен до 13:00

Рабочий день в госучреждениях был сокращен до 13:00

Фото: Валерия Косилова / ТАСС

Угрозу цунами также объявили США, Япония и Китай

Угрозу цунами также объявили США, Япония и Китай

Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р

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В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим чрезвычайной ситуации

Фото: Валерия Косилова / ТАСС

Очаг землетрясения располагался на глубине 159 км

Фото: Telegram-канал Кроноцкого заповедника

В Северо-Курильске повреждены несколько зданий, у домов разрушены печные трубы, вентиляционные шахты

Фото: Сергей Лакомов / РИА Новости

В Северо-Курильске затопило прибрежную зону

Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р

Из-за землетрясения 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы

Фото: МЧС России / ТАСС

На Курильских островах была объявлена угроза цунами. Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края

Фото: Reuters

Рабочий день в госучреждениях был сокращен до 13:00

Фото: Валерия Косилова / ТАСС

Угрозу цунами также объявили США, Япония и Китай

Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р

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