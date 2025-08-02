МЧС: пять вулканов на Камчатке проявляют активность после землетрясения

Четыре вулкана на Камчатке извергаются, еще один — готовится к извержению, сообщило региональное ГУ МЧС. Ведомство советует воздержаться от походов в окрестностях вулканов в радиусе 10 км от их вершины.

По данным МЧС, активность проявляют вулканы:

Ключевской — вершинное извержение, возможны пепловые выбросы до 10 км над уровнем моря;

Шивелуч — экструзивно-эксплозивное извержение, возможны выбросы пепла до 8 км над уровнем моря;

Карымский — вершинное извержение, возможны пепловые выбросы до 8 км над уровнем моря;

Безымянный — слабое экструзивно-эксплозивное извержение, могут быть слабые пепловые выбросы.

У вулкана Камбальный регистрируется сейсмическая активность, которая может привести к эксплозивному извержению. Возможны пепловые выбросы до 6 км над уровнем моря.

30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение. Его магнитуда достигала 8,8. Была объявлена угроза цунами, волнами затопило несколько прибрежных районов. В результате были повреждены несколько зданий, но обошлось без массовых жертв.

Подробности — в материале «Ъ» «Камчатка ушла из-под ног».