Кубань вошла в топ регионов по наибольшему количеству стобалльников по ЕГЭ

Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по наибольшему количеству стобалльников по ЕГЭ. Об этом заявили в Рособрнадзоре, опроверга распространенные в ряде Telegram-каналов сообщения о якобы аномальном росте числа стобалльников на ЕГЭ в субъектах Северо-Кавказского федерального округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в регионах, фигурировавших в публикациях, 100 баллов набрали 98 выпускников. Для сравнения, по всей стране в 2025 году максимального результата добились 7 377 человек.

В ведомстве подчеркнули, что действующая система единого госэкзамена «обеспечивает прозрачность процедуры и объективность результатов». Наибольшее число высокобалльников, как и в предыдущие годы, зафиксировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае.

Рособрнадзор также заявил, что ни один из регионов России не продемонстрировал статистику, выходящую за рамки типичных показателей. Экзаменационная кампания 2025 года, по оценке регулятора, прошла в штатном режиме и отразила фактический уровень подготовки выпускников.

Вячеслав Рыжков