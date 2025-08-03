Сель сошел на трассу М-4 в районе Джубги

В Краснодарском крае из-за проливных дождей зафиксирован сход селевых масс на федеральную трассу М-4 «Дон» в районе 1414-го километра, на участке в сторону Джубги. В результате движение транспорта осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

На месте работают оперативные службы.

Водителям, следующим в направлении Новороссийска, рекомендуется использовать альтернативный маршрут через съезд на 1346-м километре трассы М-4 на автодорогу А-146 Краснодар — Верхнебаканский (так называемый Южный обход).

Вячеслав Рыжков