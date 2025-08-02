Главные новости за 2 августа. Ростов-на-Дону и область.

В поселке Углеродовский Красносулинского района ппогиб охранник предприятия после атаки украинского беспилотника.

В небе над Ростовской областью с 20:00 1 августа до 04:40 2 августа силами противовоздушной обороны уничтожили 34 украинских беспилотника.

В Таганрогском заливе спасли мужчину с двумя детьми. Они находились в резиновой лодке. Мужчину с детьми взяли на борт, а лодку отбуксировали к берегу. Помощь медиков не понадобилась.

На нескольких улицах в Ростове с 23 августа запретят стоянку и остановку транспорта. Ограничения установят на улице Козлова (от переулка Островского до проспекта Буденновского по южной стороне), а также на улице Нансена между домами №81 и №83 (с обеих сторон).

Проект строительства на зеленый остров в Ростове получил отрицательное заключение главгосэкспертизы. Исполнители проекта — компании «Геоэкопроект» и «Ростовавтодорпроект».