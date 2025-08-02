В Таганрогском заливе спасли мужчину с двумя детьми на резиновой лодке
В Таганрогском заливе спасли мужчину с двумя детьми. Они находились в резиновой лодке. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Ростовской области.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
Происшествие случилось утром 2 августа. Местный житель решил совершить морскую прогулку в районе Приморского пляжа. Однако лодку стало уносить ветром, из-за чего семье понадобилась помощь.
Мужчину с детьми взяли на борт, а лодку отбуксировали к берегу. Помощь медиков не понадобилась.