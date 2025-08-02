Проект моста на зеленый остров в Ростове не прошел госэкспертизу

Проект строительства на зеленый остров в Ростове получил отрицательное заключение главгосэкспертизы. Соответствующие сведения опубликованы на портале учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

Исполнители проекта — компании «Геоэкопроект» и «Ростовавтодорпроект».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Геоэкопроект» зарегистрировано в 2014 году. Основной вид деятельности – геодезическая. В 2024 году выручка компании составила более 1,2 млрд руб., прибыль – 16,4 млн руб. Производственный кооператив проектно-технологический институт «Ростовавтодорпроект» зарегистрировано в 1991 году. Основной вид деятельности – создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей. В 2024 году выручка составила 55,2 млн руб., а убыток — 43,2 млн руб.

О разработке проекта постоянной переправы, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», стало известно в апреле 2023 года. В июне 2025 департамент автомобильных дорог и дорожного движения Ростова заключил контракт с ПК ПТИ «Ростовавтодорпроект» на разработку проектной документации.

Мария Хоперская