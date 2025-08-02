Главные новости к утру 2 августа

В ночь на 2 августа аэропорты четырех городов — Самары, Пензы, Саратова и Тамбова — приостановили работу. В связи с риском атаки БПЛА, воздушные гавани не принимают и не выпускают авиарейсы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил данные о намерении Индии прекратить закупать российскую нефть. Говоря об этом, он добавил «Не знаю, верно это или нет». ТАСС со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что правительство Индии не отдавало НПЗ прекратить закупки российской нефти.

Дональд Трамп объяснил решение разместить атомные подлодки «в соответствующих регионах» для защиты людей. Он объявил о приказе после перепалки с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. «Бывший президент России выступил с угрозой, и мы собираемся защитить наш народ»,— сказал Дональд Трамп.

Дональд Трамп заявил, что у него будет «несколько встреч» с российской стороной до истечения 10-дневного срока по урегулированию на Украине. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о развитии событий после перемещения американских атомных подлодок.

США и другие страны НАТО работают над созданием нового механизма военных поставок. По словам собеседников Reuters, Киев должен будет определять необходимые ему вооружения партиями по $500 млн. Предполагается, что такой подход позволит альянсу предоставить Украине оружие на общую сумму $10 млрд.

Умер народный артист РСФСР Юрий Еремин. Он скончался на 82-м году жизни. За свою карьеру господин Еремин поставил спектакли «У врат царства» по Гамсуну, «Мадам Бовари» по Флоберу, «Серебряный век» по Рощину, «Муж, жена и любовник» по Достоевскому и Тургеневу и другие.