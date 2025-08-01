Умер народный артист РСФСР режиссер Юрий Еремин

Народный артист РСФСР, режиссер и педагог Юрий Иванович Еремин скончался на 82-м году жизни. О его смерти сообщил Telegram-канал Государственного академического театра имени Моссовета, в котором господин Еремин служил режиссером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Государственного академического театра имени Моссовета Фото: Telegram-канал Государственного академического театра имени Моссовета

Юрий Еремин родился в 1944 году и в 1971-м окончил актерский факультет ГИТИСа, где учился на курсе Павла Хомского. За свою карьеру господин Еремин поставил спектакли «У врат царства» по Гамсуну, «Мадам Бовари» по Флоберу, «Серебряный век» по Рощину, «Муж, жена и любовник» по Достоевскому и Тургеневу, «Учитель танцев» по Лопе де Вега и другие.

В 1980 году Юрий Еремин получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, а в 1986-м — народного артиста РСФСР. Дата и место прощания с режиссером будут объявлены позднее. Причина смерти не раскрывается.