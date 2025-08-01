Reuters: НАТО работает над механизмом поставок оружия Украине

США и другие страны НАТО работают над созданием нового механизма военных поставок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Киев должен будет определять необходимые ему вооружения партиями по $500 млн. Союзники по НАТО, координируясь с генеральным секретарем альянса Марком Рютте, решат, кто профинансирует закупки. Предполагается, что такой подход позволит альянсу предоставить Украине оружие на общую сумму $10 млрд. Один из источников отметил, что это также поможет европейским странам быстрее приобретать вооружения у США, минуя бюрократические процедуры.

Reuters указывает, что уже обсуждается минимум одна партия вооружений для Украины в рамках нового механизма.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать эти поставки.