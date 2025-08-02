Трамп заявил, что проведет «несколько встреч» с российской стороной

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него будет «несколько встреч» с российской стороной до истечения 10-дневного срока по урегулированию на Украине. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о развитии событий после перемещения американских атомных подлодок.

«Ну, посмотрим. У нас будет несколько встреч. И мы посмотрим, что будет дальше»,— сказал президент США журналистам.

Ранее американский президент объявил о приказе разместить атомные подлодки «в соответствующих регионах» после перепалки с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Конфликт обострился после того, как Дональд Трамп потребовал от России заключить мирное соглашение по Украине за 10 дней. Господин Медведев в соцсети X назвал это угрозой и шагом к войне.