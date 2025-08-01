В выходные в Краснодаре ограничат движение по Тургеневскому мосту

В Краснодаре 2 и 3 августа будет временно ограничено движение автотранспорта по Тургеневскому мосту в связи с проведением монтажных работ на пролетном строении. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города, ограничительные меры затронут полосу в направлении выезда из краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань» Фото: Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань»

В четверг, 2 августа, с 08:00 до 18:15 движение будет приостанавливаться восемь раз — каждый раз на 15 минут. На следующий день, 3 августа, аналогичные меры вводятся с 07:30 до 16:15 и будут применяться семь раз. Водителям рекомендовано учитывать возможные задержки при планировании маршрутов.

Капитальный ремонт Тургеневского моста начался в апреле нынешнего года в рамках региональной программы по развитию дорожной инфраструктуры. Проект реализуется при поддержке Законодательного собрания края и по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Программа рассчитана на десятилетний период и предполагает масштабное обновление транспортной сети региона.

Вячеслав Рыжков