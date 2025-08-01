Работницу минобрнауки Ингушетии отправили под арест по делу о мошенничестве

Магасский районный суд Ингушетии арестовал на два месяца (до 30 сентября) сотрудницу министерства образования и науки республики. Ее обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщили в региональном управлении СКР.

Фигурантку и других работников министерства подозревают в хищении более 10,7 млн руб. Деньги выделялись на компенсации для учителей, участвовавших в подготовке к проведению ЕГЭ. Следствие считает, что злоумышленники подделывали договора и акты выполненных работ.

30 июля в минобрнауки Ингушетии прошли обыски. Изначально министерство отрицало проведение следственных мероприятий, однако вечером того же дня СКР сообщил о задержании обвиняемой. На следующий день силовики также пришли с обысками в ингушское минэкономразвития.

Никита Черненко