В ингушском минэкономразвития прошли обыски по делу о мошенничестве

Сотрудники СКР провели обыски в министерстве экономического развития Ингушетии. Мероприятия связаны с возбужденным уголовным делом о мошенничестве, сообщила пресс-служба управления ведомства по региону. Следователи изъяли документы, имеющие значение для дела.

Дело связано с контрактом, заключенный в 2022 году между министерством и индивидуальным предпринимателем. Последний был обязан организовать проведение экономического форума «Деловая Ингушетия – 2022». Стоимость контракта оценивалась в 3 млн руб.

В итоге минэкономразвития отправило деньги фигуранту, однако форум де-факто провела другая организация. Правоохранители планируют дать оценку действиям должностных лиц.

Ранее следователи пришли с обысками в минобрауки Ингушетии. Позже стало известно о задержании работницы ведомства. Как считает следствие, фигурантка похищала компенсации учителям, участвовавшим в подготовке к проведению ЕГЭ в регионе.

Никита Черненко