Строительством моста в Ярославле займется «Трансстроймеханизация»

Контракт на строительство третьего моста через Волгу в Ярославле будет заключен с ООО «Трансстроймеханизация». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Душко, Telegram-канал Фото: Роман Душко, Telegram-канал

Напомним, что 31 июля были подведены итоги конкурса по определению подрядной организации. Начальная стоимость контракта составляла 4,1 млрд руб. На открытый конкурс заявились три компании: две предложили выполнить работы за обозначенную сумму, а третья дешевле — за 4,035 млрд руб. По словам губернатора, победителем конкурса стало ООО «Трансстроймеханизация».

«Компания имеет 20-летний опыт работы. Она входит в дивизион "Дороги и мосты" инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой", который включает в том числе ярославскую строительную компанию "Мостоотряд-6". "Трансстроймеханизация" построила более 100 сложных объектов по всей стране. Среди них – КАД в Санкт-Петербурге, М12 "Восток", аэропорт Шереметьево»,— рассказал губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что осенью 2025 года работы стартуют с транспортной развязки на Тормозном шоссе и эстакадной части на правом берегу Волги. Первые промежуточные опоры начнут монтировать в мае 2026 года, работы должны закончиться до 1 декабря 2026 года.

Мост протяженностью 813,3 м будет четырехполосным и свяжет Фрунзенский и Заволжский районы. Включая искусственные сооружения, протяженность дороги превысит 3 км. Задача моста — снять транспортную нагрузку с исторического центра города.

Алла Чижова