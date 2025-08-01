ВЭБ.РФ вложит 7 млрд в строительство туристической инфраструктуры на Кубани

ВЭБ.РФ предоставит 7 млрд руб. льготного финансирования на строительство туристической инфраструктуры в Краснодарском крае в рамках программы Минэкономразвития России. Средства направят на реализацию проектов общей стоимостью 8,9 млрд руб., предполагающих возведение трех гостиничных комплексов категории «пять звезд» с совокупным номерным фондом в 500 единиц, сообщается в пресс-релизе организации.

Согласно заявлению старшего банкира блока «Бизнес. Партнерство. Развитие» ВЭБ.РФ Антона Перина, реализация проектов станет вкладом в развитие внутреннего туризма и улучшение качества жизни в регионах. Особое внимание уделяется югу страны, в частности Краснодарскому краю как одному из ключевых туристических центров.

В селе Ольгинка Туапсинского района планируется строительство загородного рекреационного комплекса на 160 номеров. Объект разместится в прибрежной зоне с прямым видом на море, в окружении лесного массива. Локация, по информации инвестора, обладает рекреационным потенциалом и исторически использовалась в качестве курортной территории. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на I квартал 2028 года.

В рамках дальнейшего освоения туристического кластера «Долина Лефкадия» в Крымском районе будут построены гостиничные комплексы «Амфитрион» и «Даглар» на 121 и 219 номеров соответственно. В структуре комплексов предусмотрены открытые и закрытые бассейны, спа-центры, конференц-залы, кафе и рестораны. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2027 году.

На территории «Долины Лефкадия» уже функционируют винодельни, дегустационные залы, музей вина, фермерские хозяйства и объекты общественного питания. Проект дополняется жилой и инженерной инфраструктурой. По оценкам инициаторов, реализация инвестпрограммы позволит увеличить туристический поток и создаст свыше 300 рабочих мест.

Вячеслав Рыжков