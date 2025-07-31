Бюджет Краснодарского края за 10 лет увеличился в три раза

Бюджет Краснодарского края с 2015 года увеличился втрое и начиная с 2023 года превышает полтриллиона рублей. Об этом в интервью «Кубанским новостям» заявил спикер Заксобрания региона Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

«Но за этой динамикой скрывается колоссальный объем работы. Ведь за это время практически не было и года, когда Кубани не приходилось бы справляться с разными вызовами»,— отметил он.

По словам Юрия Бурлачко, экономика Кубани продолжает активный рост начиная с 2021 года — после первого же пандемийного года.

«Еще не до конца были сняты ковидные ограничения, а мы констатировали стабилизацию кубанской экономики. И в какой-то период 2021 год для нас стал образцовым»,— добавил спикер ЗСК.

Юрий Бурлачко напомнил, что испытания для экономики ковидом не закончились. В условиях давления западных санкций кубанские компании столкнулись с различными трудностями: рассыпались логистические цепочки, ушли иностранные игроки с рынка. Однако санкции открыли окно возможностей, подчеркнул председатель кубанского парламента.

«Кубань с оптимизмом смотрит в это окно. Предоставляются льготы бизнесу, новым инвесторам, импортозамещающим производствам. В конечном итоге это приводит к единственному результату — росту деловой активности, снижению безработицы и созданию новых рабочих мест. Самое главное — к укреплению экономики и росту бюджета, что дает нам возможность вкладывать серьезные средства в социальную сферу, строительство жизненно важных объектов, поддержку граждан»,— резюмировал он.

Леонид Ломакин