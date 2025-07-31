«АльфаСтрахование» стали СОЧнее

В Сочи в рамках обновления городской инфраструктуры начал работу обновленный офис «АльфаСтрахование» — одного из крупнейших игроков на рынке страхования. Новый формат пространства объединяет персональный сервис, цифровые решения и удобство для клиентов всех категорий — как физических, так и юридических лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Альфастрахование Фото: Пресс-служба Альфастрахование

Церемония открытия прошла 29 июля. В ней приняли участие представители компании, деловые партнёры и местные власти. Как отметили организаторы, обновленный офис стал частью стратегии по повышению доступности страховых продуктов в регионах с активным туристическим и инвестиционным трафиком.

В обновленном офисе клиенты могут оформить полисы ОСАГО, каско, застраховать недвижимость — в том числе апартаменты, сдаваемые в аренду, — от чрезвычайных ситуаций и недобропорядочных арендаторов. Кроме того, здесь можно оформить программы страхования жизни и здоровья, включая полисы от несчастных случаев и тяжелых заболеваний, а также ДМС.

«Наша задача — не просто присутствие в регионе, а создание по-настоящему комфортной среды для получения страховых услуг. Люди ценят, когда можно прийти в офис рядом с домом, получить консультацию, оформить полис — мы — лидеры рынка ОСАГО в России, и делаем всё, чтобы это было удобно, быстро и понятно каждому клиенту»,— прокомментировал директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование» Роман Беридзе.

Отдельное внимание уделяется продуктам для автовладельцев. Компания предлагает широкую линейку по каско на любой бюджет и с различным покрытием. Так, например, можно оформить каско от так называемых «бесполисных» водителей по доступной цене. Такая страховка обеспечивает защиту даже в случае ДТП с участием водителя, не имеющего действующего полиса ОСАГО — по данным отраслевых экспертов, в регионе их доля может достигать 20%. В этих условиях подобная защита становится важным элементом финансовой устойчивости собственников автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Альфастрахование Фото: Пресс-служба Альфастрахование

Растет спрос в Сочи и на программы по страхованию жилья, рассказывает директор Южного регионального центра Николай Дорофеев.

«Сочи — город с высоким туристическим трафиком в течение всего года, и летом, и зимой — это создает устойчивый спрос на страхование — как для жителей, так и для гостей. Особенно востребовано сейчас страхование апартаментов — собственники сдают жилье в аренду. Новый офис позволит оказывать все эти услуги без лишнего ожидания, в привычном формате, очень комфортно для всех»,— отметил он.

В офисе организован прием без очередей, с возможностью предварительной записи. Пространство адаптировано как для индивидуальных клиентов, так и для представителей бизнеса — им также доступно страхование имущества, транспорта, ответственности и сотрудников.

В рамках церемонии открытия Алексей Жудик, Директор департамента экономики и стратегического развития городской администрации отметил, что развитие страхования в городе — это вклад в безопасность жителей и гостей Сочи, а также в стабильность городской экономики.

Офис «АльфаСтрахование» в Сочи расположен по адресу ул. Нагорная, 8а и работает ежедневно. Подробная информация доступна на официальном сайте компании.

AO «АльфаСтрахование», www.alfastrah.ru