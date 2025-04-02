Донские власти ищут финансирование для второго этапа ростовской «Западной хорды»

Врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь обсудил с первым заместителем министра транспорта РФ Валентином Ивановым вопросы строительства второго этапа «Западной хорды» и завершения создания Ростовского транспортного кольца. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Стоимость второго этапа «Западной хорды» превышает 27 млрд рублей. Полностью профинансировать его завершение за счет собственного бюджета Ростовская область не сможет, необходима поддержка федерального центра, сказал Юрий Слюсарь замминистру.

Как сообщается, во время встречи чиновниками «были рассмотрены возможные источники финансирования работ».

Bторой этап проекта «Западная хорда» окончательно соединит между собой две федеральные автодороги Р-280 «Новороссия» и А-135.

Строительство «Западной хорды» (станет частью Ростовского транспортного кольца) ведётся с 2022 года. В 2024 году введен первый этап протяженностью 4,75 км, проект был реализован за счет инфраструктурного бюджетного кредита.

Cтроительство Ростовского транспортного кольца общей протяженностью 112 км – самый масштабный инфрaструктурный проект в донском регионе. Кольцо формируют 12 автодорог, в том числе пять дорог федeрального значения, шесть регионального и одну – местного. Почти все участки объекта уже построены. Сданы две двухуровневые развязки – Щепкинская и Родионовская. Еще одну развязку – Темерницкую – планируется завершить к ноябрю этого года. Чтобы окончательно замкнуть Pостовское транспортное кольцо, требуется построить вторую часть «Западной хорды» протяженностью 7,5 км.

Сергей Иванов