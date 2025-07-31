Медведев прокомментировал введение пошлин США на товары стран БРИКС

Обсуждение отдельными странами возможностей вводить пошлины и тарифы приводит к напряжению в мировой экономике. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, введение пошлин на товары стран БРИКС со стороны США — «это дополнение к постоянным угрозам ввода новых санкций».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Много говорится о введении различного рода торговых пошлин... Это создает напряжение в периметре мировой экономики»,— заявил господин Медведев в рамках форума, посвященного практикам борьбы с неоколониализмом (цитата по «РИА Новости»).

Он также сообщил, что в отношении России введены «порядка 30 тысяч неправомерных, незаконных санкций» разными государствами.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Индонезия. На этой неделе США ввели дополнительные пошлины на товары из Бразилии в размере 40% — теперь тарифы для нее составляют 50%. Президент США Дональд Трамп говорил, что ведет переговоры насчет пошлин в размере 10% для стран БРИКС. По его мнению, они придерживаются антиамериканской политики.

О пошлинах США — в материале «Ъ» «Выгоды и угрозы».