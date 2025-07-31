Трамп увеличил на 40% пошлины на товары из Бразилии

США ввели дополнительные пошлины на товары из Бразилии в размере 40%, тарифы для этой страны теперь составляют 50%, сообщили в Белом доме. Соответствующий указ подписал президент Штатов Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В информационном бюллетене американской администрации говорится, что дополнительные пошлины введены в ответ на действия правительства Бразилии. Они «наносят ущерб американским компаниям, свободе слова, внешней политике и экономике США». Также в документе осуждается преследование бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару и его сторонников.

Власти Бразилии, согласно документу, принуждали соцсети «цензурировать политические высказывания, удалять пользователей с платформ и передавать их конфиденциальные данные под угрозой штрафов, уголовного преследования, заморозки активов или вытеснения с бразильского рынка».

Господин Трамп анонсировал введение новых пошлин на товары из Бразилии 9 июля. Через неделю президент Луис Инасиу Лула да Силва подписал указ, предполагающий введение ответных санкций. В 2024 году, по данным торгового представительства США (United States Trade Representative), бразильский экспорт в Штаты достиг рекордных $42,3 млрд, импорт из США — $49,7 млрд. Общий объем торговли между странами составил $92 млрд.