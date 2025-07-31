Задержан уже второй проректор Красноярского медуниверситета

В Красноярске по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) задержан проректор по экономике и финансам одного из местных университетов. Об этом рассказали в краевом управлении Следственного комитета России, не называя фамилию подозреваемого. По данным источников, речь идет о Михаиле Кулешко, проректоре Красноярского медуниверситета. В апреле стало известно об аресте проректора по учебной, воспитательной работе этого же вуза Ирине Соловьевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как указывается в материалах следствия, в период с 2022-го по 2024 год проректор по учебной, воспитательной работе давала указания о начислении премий своим подчиненным и обеспечивала сбор необходимых документов, а проректор по экономике и финансам утверждал выплаты. Премиальные сотрудники университета отдавали фигурантам якобы для нужд учебного заведения. Сумма хищений устанавливается.

В рабочем кабинете и квартире Михаила Кулешко проведены обыски. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

Илья Николаев