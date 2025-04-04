По делу о хищении арестована проректор Красноярского медуниверситета

Суд Красноярска сегодня по ходатайству следствия заключил под стражу проректора одного из вузов, в отношении которой расследуется уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Об этом рассказали в краевом управлении Следственного комитета России, не называя фамилию подозреваемой. По данным источников, речь идет о проректоре Красноярского государственного медицинского университета по учебной, воспитательной работе и молодежной политике Ирине Соловьевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krasgmu.ru Фото: krasgmu.ru

В основу уголовного дела, которое насчитывает три эпизода, легли материалы регионального управления ФСБ России.

Согласно версии следствия, в период с 2022 по 2024 годы подчиненным проректора начислялись премиальные, которые потом она забирала себе якобы на нужды университета. Сумму предполагаемых хищений силовики пока не называют.

Илья Николаев