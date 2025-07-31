В Кузбассе вводятся ограничения мобильного интернета

В ряде районов Кузбасса власти вводят временные ограничения на работу мобильного интернета «для повышения уровня безопасности», сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi, которых не коснутся данные ограничения. Также будет доступна голосовая связь, отправка SMS-сообщений, вызвать экстренные службы по номеру 112 можно будет независимо от оператора связи»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее ограничения на работу мобильного интернета также были введены на территории Красноярского и Алтайского краев.

Александра Стрелкова