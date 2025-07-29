Безопасность вместо связи

Красноярский губернатор Михаил Котюков сообщил жителям региона о том, что отключение мобильного интернета в крае, с которым им пришлось столкнуться в последние дни, является способом защиты их безопасности. Он назвал ограничение временной мерой. О возможных проблемах с интернет-связью предупредили и власти Барнаула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителям Красноярского края несколько дней пришлось догадываться, в чем причина перебоев со связью

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Жителям Красноярского края несколько дней пришлось догадываться, в чем причина перебоев со связью

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Об отсутствие мобильного интернета жители города-миллионника Красноярска власти сообщили еще в минувшие выходные. «Из-за сбоев в работе мобильного интернета на некоторых маршрутах общественного транспорта наблюдаются проблемы в работе терминалов безналичного расчета»,— обратилась к горожанам мэрия, попросив брать в поездки наличные деньги.

Транспорт оказался одной из самой чувствительных к отключению мобильного интернета отраслей. Цены на проезд в такси из-за невозможности связаться с перевозчиками через приложения выросли настолько заметно, что ситуация потребовала вмешательства правоохранительных органов. Проверку ценообразования организовала краевая прокуратура.

«Этот вопрос сегодня обсуждался на рабочем совещании в прокуратуре края с участием представителей региональной антимонопольной службы. На нем принято решение об организации совместных проверок деятельности служб такси с особым акцентом на обоснованности увеличения цен в период отсутствия мобильного интернета, законности их формирования»,— сообщили в надзорном ведомстве 28 июля.

По данным прокуратуры, ее сотрудники встретились с представителями служб такси, и по итогам встречи предприниматели приняли решение «об увеличении количества задействованных водителей и работников диспетчерских служб для передачи информации о заказах без использования сети интернет».

«Вести-Красноярск» в тот же день сообщили о том, что жалобы на отсутствие мобильного интернета поступили из Норильска, Енисейска, Железногорска и еще ряда городов региона.

Отсутствие официального заявления властей о причине происходящего взывало критику в их адрес со стороны оппозиции. «Уверен, что жители готовы отнестись с пониманием к любым блокировкам и неудобствам — особенно если речь идет о безопасности. Но когда власти молчат, службы молчат, на смену пониманию приходит совсем другое — недоверие и раздражение»,— заявил лидер фракции ЛДПР в краевом заксобрании Алексей Бойков.

Разъяснения от губернатора Михаила Котюкова последовали во вторник, 29 июля.

«Это связано с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз»,— говорится в сообщении, размещенном в его Telegram-канале.

Ограничение, введенное для «защиты жителей и инфраструктуры», он назвал временным, не уточнив, в течение какого периода оно будет действовать.

По словам господина Котюкова, «аналогичные мероприятия проходят сейчас и в других регионах нашей страны». «В связи с принятием дополнительных мер безопасности в ближайшие часы и последующие дни возможно временное замедление или отключение мобильного интернета. Необходимые меры применяются в определенных локациях из-за изменения оперативной обстановки и профилактики сетевых угроз. По завершении технических мероприятий площадь покрытия сигнала будет увеличена»,— сообщил вечером в понедельник официальный сайт Барнаула со ссылкой на антитеррористическую комиссию. Впрочем, прогноз о введении ограничений пока не сбылся.

Валерий Лавский